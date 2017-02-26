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» » Несовершеннолетний налётчик пытался украсть бутылку водки

Несовершеннолетний налётчик пытался украсть бутылку водки

0
47
Автор: alfree
0
Фото:
ryb.ru
В Красносельском районе несовершеннолетний с пистолетом пытался заполучить водку.

Вчера в половине третьего дня молодой человек с лицом ребёнка попытался пронести бутылку водки мимо кассира и охранника магазина на улице Партизана Германа.

Служащие торговой точки сказали, что подобные покупки он сможет делать года через два или три, а пока пусть оставит бутылку на кассе и убирается подобру-поздорову.

Но юный посетитель магазина решил получить бутылку во что бы то ни стало, а потому достал пистолет, дабы никто не преграждал ему путь на улицу. 

Всё это было так нелепо, что сотрудники магазина даже не подумали испугаться, а до приезда полиции самостоятельно скрутили несостоявшегося грабителя.
Оказалось, подросток 2000 года рождения пришёл в магазин уже пьяным.
Прибывший наряд Росгвардии забрал его в отдел, где был составлен протокол, а позже под обязательство о явке полицейские передали его в руки разгневанных действиями своего отпрыска родителей.
Решается вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела. Кстати, в сообщении «Фонтанки.ру», где и позаимствована новость, о марке пистолета, о том, откуда он появился у юного разбойника, и о его дальнейшей судьбе ничего не сообщается.
Все по теме: Красносельский район магазин разбой
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