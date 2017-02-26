Несовершеннолетний налётчик пытался украсть бутылку водки

Вчера в половине третьего дня молодой человек с лицом ребёнка попытался пронести бутылку водки мимо кассира и охранника магазина на улице Партизана Германа.

Служащие торговой точки сказали, что подобные покупки он сможет делать года через два или три, а пока пусть оставит бутылку на кассе и убирается подобру-поздорову.

Но юный посетитель магазина решил получить бутылку во что бы то ни стало, а потому достал пистолет, дабы никто не преграждал ему путь на улицу.

Всё это было так нелепо, что сотрудники магазина даже не подумали испугаться, а до приезда полиции самостоятельно скрутили несостоявшегося грабителя.

Оказалось, подросток 2000 года рождения пришёл в магазин уже пьяным.

Прибывший наряд Росгвардии забрал его в отдел, где был составлен протокол, а позже под обязательство о явке полицейские передали его в руки разгневанных действиями своего отпрыска родителей.

Решается вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела. Кстати, в сообщении «Фонтанки.ру», где и позаимствована новость, о марке пистолета, о том, откуда он появился у юного разбойника, и о его дальнейшей судьбе ничего не сообщается.