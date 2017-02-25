Ограбление ювелирного салона на проспекте Стачек

Вчера вечером ювелирный салон на проспекте Стачек подвергся наглому вооружённому ограблению.

Не обращая внимания на охранника, и не смущаясь присутствием двоих продавцов, в магазин вошли три злоумышленника в масках. Видно было, что каждый из троицы знал, что ему делать.

Пока один из злоумышленников с пистолетом угрожал сотрудникам магазина, держа их на мушке, двое других молотками разбили витрины, забрали из них два планшета с украшениями и ретировались.

В распоряжении полиции остались записи с камер видеонаблюдения. Преступников сейчас ищут. Опрашиваются возможные свидетели ограбления. Уточняется стоимость похищенного.

По факту нападения на салон возбуждено дело о разбое.