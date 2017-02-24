Кот помог найти в коммуналке… мумию

Петербуржец затеял уборку мест общего пользования коммуналки, и случайным образом толкнул одну из дверей, выходящих в общий коридор. Чуть скрипнув, она приоткрылась, и в образовавшуюся щель тут же просочился его кот.

Дело было вечером, и хозяин, захватив фонарик, пошёл разыскивать своё любопытное животное.

Сердце мужчины едва не остановилось, когда луч света высветил между шкафом и тумбочкой иссохшее тело женщины. Сомнений быть не могло: перед ним находились мумифицированные останки его соседки, таинственным образом исчезнувшей три года тому назад.

72-летняя женщина, ведшая уединённый образ жизни, несколько лет назад перестала появляться на общей кухне, но никому в квартиле до этого никому не было дела. Все решили, что необщительная старушка уехала к родственникам, а потом и вовсе забыли о её существовании.

Останки увезли в морг, где патологоанатомы попытаются выяснить причину смерти женщины. Сейчас полицейские допросили всех жителей коммуналки, в одной из комнат которой все эти годы находился импровизированный склеп.

После проверки и захоронения будет решаться вопрос о дальнейшей принадлежности комнаты.