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Кот помог найти в коммуналке… мумию

0
127
Автор: alfree
0
Фото:
spbdnevnik.ru
Петербуржец случайно нашел мумию своей соседки, которая пропала около трех лет назад. 

Петербуржец затеял уборку мест общего пользования коммуналки, и случайным образом толкнул одну из дверей, выходящих в общий коридор. Чуть скрипнув, она приоткрылась, и в образовавшуюся щель тут же просочился его кот.

Дело было вечером, и хозяин, захватив фонарик, пошёл разыскивать своё любопытное животное.

Сердце мужчины едва не остановилось, когда луч света высветил между шкафом и тумбочкой иссохшее тело женщины. Сомнений быть не могло: перед ним находились мумифицированные останки его соседки, таинственным образом исчезнувшей три года тому назад.

72-летняя женщина, ведшая уединённый образ жизни, несколько лет назад перестала появляться на общей кухне, но никому в квартиле до этого никому не было дела. Все решили, что необщительная старушка уехала к родственникам, а потом и вовсе забыли о её существовании.

Останки увезли в морг, где патологоанатомы попытаются выяснить причину смерти женщины. Сейчас полицейские допросили всех жителей коммуналки, в одной из комнат которой все эти годы находился импровизированный склеп.

После проверки и захоронения будет решаться вопрос о дальнейшей принадлежности комнаты.
Все по теме: обнаружение трупа
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