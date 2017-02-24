«Лада» врезалась в столб и загорелась

В ночь на 24 февраля в Купчино произошёл пожар, вызванный наездом отечественной легковушки на осветительный столб.

Видимо, иллюминации от фонаря участнику аварии было недостаточно: ночное небо осветило ещё и зарево от пылающего автомобиля.

Причины "пиротехнического шоу" на Бухарестской улице у дома No1 выясняли работники автоинспекции.

Они должны были понять: водитель «ВАЗа» не справился с управлением на покрытой коркой льда ночной дороге без чьей-либо помощи, или же его кто-то подрезал.

Для ликвидации последствий пожара на место выезжали две спецмашины с девятью огнеборцами из личного состава МЧС.

Когда пожарные справились с возгоранием, у «Жигулей» уже выгорел моторный отсек.

Сведения о пострадавших уточняются.