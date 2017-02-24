«Лада» врезалась в столб и загорелась

В ночь на 24 февраля в Купчино произошёл пожар, вызванный наездом отечественной легковушки на осветительный столб.
Видимо, иллюминации от фонаря участнику аварии было недостаточно: ночное небо осветило ещё и зарево от пылающего автомобиля.
Причины "пиротехнического шоу" на Бухарестской улице у дома No1 выясняли работники автоинспекции.
Они должны были понять: водитель «ВАЗа» не справился с управлением на покрытой коркой льда ночной дороге без чьей-либо помощи, или же его кто-то подрезал.
Для ликвидации последствий пожара на место выезжали две спецмашины с девятью огнеборцами из личного состава МЧС.
Когда пожарные справились с возгоранием, у «Жигулей» уже выгорел моторный отсек.
Сведения о пострадавших уточняются.