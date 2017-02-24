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«Лада» врезалась в столб и загорелась

0
42
Автор: alfree
0
Фото:
сайт ГУ МЧС по СПб
На Бухарестской улице в ночь на пятницу, 24 февраля, легковой автомобиль врезался в фонарный столб и загорелся.

В ночь на 24 февраля в Купчино произошёл пожар, вызванный наездом отечественной легковушки на осветительный столб.

Видимо, иллюминации от фонаря участнику аварии было недостаточно: ночное небо осветило ещё и зарево от пылающего автомобиля.

Причины "пиротехнического шоу" на Бухарестской улице у дома No1 выясняли работники автоинспекции.

Они должны были понять: водитель «ВАЗа» не справился с управлением на покрытой коркой льда ночной дороге без чьей-либо помощи, или же его кто-то подрезал. 

Для ликвидации последствий пожара на место выезжали две спецмашины с девятью огнеборцами из личного состава МЧС.

Когда пожарные справились с возгоранием, у «Жигулей» уже выгорел моторный отсек.

Сведения о пострадавших уточняются.
Все по теме: Фрунзенский район ДТП пожар
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