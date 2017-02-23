Массовая авария на набережной Лейтенанта Шмидта

В четвёртом часу дня между 14-й и 15-й линиями Васильевского острова на набережной Лейтенанта Шмидта столкнулись сразу четыре автомобиля. Как на таком, в общем-то, несложном участке дороги произошло такое столкновение – непонятно.

Больше всех пострадал водитель отечественной Lada Priora, по свидетельству очевидцев, его машина была разбита в утиль. В меньшей степени пострадали Chevrolet и Mercedes.

В ДТП тяжелые травмы получил мужчина, которого на карете скорой увезли в ближайшее лечебное учреждение. По неподтверждённым данным в аварии пострадал пешеход.

На месте инцидента были все экстренные службы. Подробности и обстоятельства выясняли работники ГИБДД.