Ограбление магазина в Тоснеском районе

Расчёт преступников – создать как можно больше шума при ограблении, чтобы в суматохе не дать опомниться работникам магазина и отвлечь их внимание от тревожной кнопки, оправдался вполне.

В среду вечером двое неизвестных с шумом и грохотом ворвались в пустой в этот час продуктовый магазин посёлка имени Тельмана.

Прямо от порога выстрелив из травматики в сторону кассирши 1975 года рождения, они распылили перед носом не успевшей прийти в себя перепуганной женщины баллончик со слезоточивым газом, и пока она протирала глаза, похитили 55 тысяч рублей выручки.

Не давая опомниться, налётчики выбежали из магазина и укатили на неизвестной машине в неизвестном же направлении.

Возбудив дело о разбое, полицейские Тосненского районного УВД приступили к поиску злоумышленников, пока безуспешно.

Следствие продолжается.