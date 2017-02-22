Новый случай киднэпинга?

В Калининском районе пропала коляска с маленьким ребёнком.

В 17-й отдел полиции в начале седьмого вечера сегодня обратилась перепуганная женщина, рассказавшая, что у неё пропал восьмимесячный младенец.

У дома 13 по улице Брянцева заявительница попросила свою знакомую присмотреть за коляской с ребёнком и отлучилась на короткое время по своим надобностям. Вернувшись, она не обнаружила ни знакомой, ни коляски. Не веря глазам, она обегала окрестности, но никого не нашла.

К поискам присоединились полицейские. На сей момент ребёнок не найден.

Напомним, лишь недавно подобный случай произошёл в Петергофе. Тогда коляску с двухлетним малышом от школы, куда мать зашла, чтобы забрать старшего ребёнка, укатила неизвестная нетрезвая женщина.

Разосланная всем наружным постам ориентировка на похитительницу, коляску и ребёнка позволила буквально через два часа найти малыша. Женщина была арестована.