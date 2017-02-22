Не на того напали!

Военный пенсионер, получивший в банке крупную сумму, когда на него средь бела дня напали грабители, показал, что у старого вояки не отсырел ещё порох в пороховницах.

Всё произошло вчера днём на улице Савушкина. Несколько грабителей (точное количество ещё предстоит выяснить правоохранителям) знали о том, что при мужчине имеется крупная сумма денег.

Один из злоумышленников достал травматический пистолет и выстрелил в пенсионера, надеясь отобрать деньги, но попал в портфель. Реакция мужчины была молниеносной и, как оказалось, смертоносной для одного из бандитов.

Не дав опомниться негодяям, бывший офицер открыл ответную стрельбу из своего наградного пистолета, и показал, что не растерял снайперских качеств, стреляя гораздо точнее. Один из нападавших был убит наповал, а второй ранен.

Получив отпор, нападавшие ретировались, прихватив с собой раненого.

Объявлен план «Перехват», который пока результата не дал.

В полиции думают о том, чтобы поощрить отставника за смелость.