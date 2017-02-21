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Наркоман изрезал коляску с ребёнком

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48
Автор: alfree
0
Фото:
spbdnevnik.ru
В Выборгском районе Петербурга отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии задержал неадекватного мужчину, который набросился на петербуржца с

Вопиющий по драматизму случай произошёл в Выборгском районе.

Средь бела дня на улице Шостаковича объявился неадекватный мужчина, который бегал с ножом и угрожал прохожим убийством. Люди шарахались от странного типа, как от зачумлённого, кто-то набрал на мобильнике телефон «112».

В это время невменяемый набросился на молодого мужчину, прогуливавшегося с коляской, в которой был ребёнок. Мужчина попытался защитить малыша, но злодей, прежде чем его скрутили подоспевшие сотрудники Росгвардии, успел порезать ему руку.

Слава Богу, ребёнок не пострадал, хотя коляска, изрезанная ножом, пришла в негодность.

Невменяемого доставили в отдел полиции, где выяснилось, что он находится в состоянии сильнейшего наркотического опьянения. Вызванная карета «скорой помощи» увезла его в реанимационное токсикологическое отделение, где врачи пытаются привести его в чувство.

По факту нападения наркомана возбуждено уголовное дело.
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