Автопохождения пьяного азиата

Коран запрещает правоверным мусульманам употреблять спиртное, но вдали от родины на многих из них религиозные табу не действуют, а некоторые из приезжих могут дать фору даже местным пьяницам.

Сегодня на ночном Невском проспекте началась погоня за «Жигулями», водитель которых в 05:10 нарушил правила, и не пожелал остановиться перед сотрудниками автоинспекции, на глазах коих произошло нарушение. Более того, водитель легковушки только увеличил скорость, пытаясь скрыться.

Полицейские организовали погоню, по громкой связи приказывая остановиться, но преследуемый, подрезая остальных участников движения, только увеличивал скорость, прорываясь к Обводному каналу.

Было принято решение стрелять по колёсам. Первый выстрел в воздух, а затем около полутора десятка выстрелов по колёсам заставили нарушителя остановиться на Кременчугской улице.

В автомобиле «ВАЗ» сидел пьяный подданный одного из среднеазиатских государств.

Сейчас азиат задержан и даёт показания. Проверяется правомерность применения табельного оружия. В результате стрельбы пострадавших не было.