Нарушитель оказался угонщиком

Вчера, спустя примерно час пополудни, дежурившие на Лиговском проспекте инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль Daewoo Nexia, водитель которого грубо нарушил правила прямо у них перед носом.

Они попытались остановить нарушителя, но тот повёл себя неадекватно: проигнорировав требование прижаться к краю проезжей части, водитель корейского седана ударил по газам и попытался скрыться.

Оторопев от такой наглости, ГИДДД-шники начали погоню. Остановить нарушителя удалось лишь у дома 127 по Московскому проспекту, но и тут неугомонный водитель решил не сдаваться. Спешно покинув салон "кореянки", он кинулся наутёк, но полицейские тоже не зря сдавали зачёты по бегу, и во дворе одного из соседних домов он был задержан.

Когда закованного в наручники беглеца доставили в территориальный отдел полиции, выяснилось, что машина, на которой он пытался сбежать от автоинспекторов, числится в розыске.

В настоящее время выясняется, каким образом чрезмерно резвый водитель завладел угнанным транспортным средством. До выяснения всех обстоятельств по статье 91 УПК РФ он задержан пока на двое суток. Следствие будет продолжено.