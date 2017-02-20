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» » Нарушитель оказался угонщиком

Нарушитель оказался угонщиком

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61
Автор: alfree
0
Фото:
spbdnevnik.ru
На Лиговском инспекторы ДПС гонялись за нарушителем ПДД, а поймали угонщика.

Вчера, спустя примерно час пополудни, дежурившие на Лиговском проспекте инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль Daewoo Nexia, водитель которого грубо нарушил правила прямо у них перед носом.

Они попытались остановить нарушителя, но тот повёл себя неадекватно: проигнорировав требование прижаться к краю проезжей части, водитель корейского седана ударил по газам и попытался скрыться.

Оторопев от такой наглости, ГИДДД-шники начали погоню. Остановить  нарушителя удалось лишь у дома 127 по Московскому проспекту, но и тут неугомонный водитель решил не сдаваться. Спешно покинув салон "кореянки", он кинулся наутёк, но полицейские тоже не зря сдавали зачёты по бегу, и во дворе одного из соседних домов он был задержан.

Когда закованного в наручники беглеца доставили в территориальный отдел полиции, выяснилось, что машина, на которой он пытался сбежать от автоинспекторов, числится в розыске.

В настоящее время выясняется, каким образом  чрезмерно резвый водитель завладел угнанным транспортным средством. До выяснения всех обстоятельств по статье 91 УПК РФ он задержан пока на двое суток. Следствие будет продолжено.
Все по теме: Московский район угон
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