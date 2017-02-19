Свежие новости

17:01
И в этот миг я выпадаю из окна
13:11
Вези меня, олень, в свою страну оленью!
23:12
Обновленная капелла
23:11
В Эрмитаже открыли выставку исламского искусства
20:26
Золотой финиш Шипулина в Хохфильцене: Россия выиграла эстафету
17:49
Джип затонул в Шуваловском карьере
15:46
Сотрудник ФСО не смог охранить самого себя
08:17
Налогов собрали больше
07:54
Поспешное решение?
21:58
Победа баскетбольного «Зенита» над ЦСКА – событие историческое!
21:05
Недавно город отметил 180 лет со дня смерти Пушкина
20:57
В Петербурге решили снять фильм о Викторе Цое
17:39
Происки конкурентов, или бандитская месть?
15:28
Петербург отмечает День студенческих отрядов
13:44
В Мраморном зале Константиновского прошел «Молодежный Сретенский бал»
13:39
День памяти
13:35
Петербург возглавил рейтинг регионов
12:36
В Брюсселе «Андерлехт» оказался «Зениту» не по зубам
10:18
На мигранта рухнула паллета с кирпичами
08:14
Мутко о проклятости «Крестовского»
08:01
Болезнь отступает?
00:04
СКА разгромил «Сочи», но остался вторым в КХЛ
21:13
«Краснодар» обыграл «Фенербахче» в Лиге Европы со счётом 1:0
16:58
Районы Северной столицы, облюбованные угонщиками
13:38
Встреча с социальным такси была фатальной
09:33
Петербуржцы растопили ледовое сердце
09:22
Конкурент из Казахстана
09:00
Смерть жирафа
22:31
Дальмайер выиграла индивидуальную гонку, Рунгальдер – третья
21:44
Пулемёт под полом гаража
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » И в этот миг я выпадаю из окна

И в этот миг я выпадаю из окна

0
0
Автор: alfree
0
Фото:
spbdnevnik.ru
В Кировском районе Петербурга житель Кемерово в приступе "белой горячки" выпрыгнул с 4-го этажа.

Некогда Beatles в песне «She came in through the bathroom window» пели о том, как их потрясла поклонница, вошедшая через окно ванной комнаты.

Представляю, как бы их потряс мужчина, не вошедший, а вышедший из окна четвёртого этажа! Но такого в старой доброй Англии не увидишь, а вот у нас – пожалуйста!

В Кировском районе 36-летний кемеровчанин после длительного запоя вышел в окно квартиры, расположенной на четвёртом этаже одного из домов по улице Танкиста Хрустицкого.

По здравому рассуждению, тут бы и сказочке конец, но сибиряк, а, как известно, настырные они, не только не разбился насмерть, но даже под мощной алкогольной «анестезией» почти не почувствовал боли.

В состоянии шока и белой горячки мужчину доставили в шоковую реанимацию больницы на улице Костюшко, где врачи, изумившиеся живучести пьяницы, принялись бороться за его жизнь.

А лечиться «летуну» необходимо. Его давно поджидают в родном Кемерово, так как ещё в середине августа местная полиция объявила его в федеральный розыск за сокрытие от следствия.

Так что после выздоровления его за государственный счёт этапируют обратно в столицу Кузбасса, где его развесёлая жизнь, полная приключений, получит ещё один разворот.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

16-04-2015, 12:20
И в этот миг я выпадаю из окна
14-06-2013, 00:44
Мужчина погиб, сорвавшись с 4 этажа, пытаясь влезть в окно собственной кухни
10-02-2016, 13:43
Спасайся, кто может!
15-06-2015, 14:42
Они пытались влезть в окно к любимым…
3-07-2016, 18:46
Полиция пытается установить личность мужчины, выпавшего из окна на улице Есенина
8-10-2016, 15:58
Пенсионерка в Тихвине осталась в живых, выпав из окна третьего этажа

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
97
Вчера, 17:49
Джип затонул в Шуваловском карьере
1
133
16-02-2017, 13:38
Встреча с социальным такси была фатальной
0
115
12-02-2017, 19:25
Автоинспекторы спасли нарушителя от суда Линча
1
296
12-02-2017, 15:05
Шокирующая авария на Садовой
Наверх