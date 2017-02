И в этот миг я выпадаю из окна

Некогда Beatles в песне «She came in through the bathroom window» пели о том, как их потрясла поклонница, вошедшая через окно ванной комнаты.

Представляю, как бы их потряс мужчина, не вошедший, а вышедший из окна четвёртого этажа! Но такого в старой доброй Англии не увидишь, а вот у нас – пожалуйста!

В Кировском районе 36-летний кемеровчанин после длительного запоя вышел в окно квартиры, расположенной на четвёртом этаже одного из домов по улице Танкиста Хрустицкого.

По здравому рассуждению, тут бы и сказочке конец, но сибиряк, а, как известно, настырные они, не только не разбился насмерть, но даже под мощной алкогольной «анестезией» почти не почувствовал боли.

В состоянии шока и белой горячки мужчину доставили в шоковую реанимацию больницы на улице Костюшко, где врачи, изумившиеся живучести пьяницы, принялись бороться за его жизнь.

А лечиться «летуну» необходимо. Его давно поджидают в родном Кемерово, так как ещё в середине августа местная полиция объявила его в федеральный розыск за сокрытие от следствия.

Так что после выздоровления его за государственный счёт этапируют обратно в столицу Кузбасса, где его развесёлая жизнь, полная приключений, получит ещё один разворот.