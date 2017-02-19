Вези меня, олень, в свою страну оленью!

Похоже, один олень из рекламы популярного энергетического напитка, после того как «окрыление» перестало действовать, опустился на землю и заблудился в большом городе.

Жители Московского района сегодня утром обратили внимание на невесть откуда взявшегося оленя, бегающего по проспекту Гагарина.

Животное вызвало некоторое замешательство у автоинспекторов, которые, конечно же, видели непорядок и нарушения, но как с ними бороться не знали – не штрафовать же парнокопытного!

Наконец, оленю накинули верёвку на рога и связали. Правоохранители вызвали для консультации специалистов из общества охраны животных и зоопарка, и совместно решали, куда его везти дальше.

По состоянию на 11 часов утра олень всё ещё находился в городе, и судьба его определена не была.