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» » Джип затонул в Шуваловском карьере

Джип затонул в Шуваловском карьере

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37
Автор: alfree
0
Фото:
ДТП и ЧП | Петербург
Поздним вечером в пятницу, 17 февраля, в Шуваловском карьере утонул автомобиль.

Мальчишкой автор этих строк часто ходил из Озерков на Шуваловский карьер, где в те далёкие 60-е хорошо брали окуньки, а если повезёт – и щука.

Те времена безвозвратно ушли, город со всех сторон подступил к бывшим Коломягам, и у нынешних мальчишек, возрастом ненамного старших, чем мы в те годы, появились новые развлечения, в их числе – катание по замёрзшей глади карьера на полноприводных джипах.

Джип затонул в Шуваловском карьереЕсли бы современные всезнайки знали, что со дна карьера в некоторых местах бьют ключи, не позволяющие воде замерзать полностью, они бы относились к такому развлечению с должной мерой осторожности, но – увы!

В нынешнем году, как и в прошлые годы на карьере тонут машины, и не всегда их беспечные хозяева и их пассажиры остаются в живых.

Очередной несчастный случай произошёл вчера незадолго до полуночи. В районе подъезда к карьеру со стороны улицы Академика Харитонова на лёдовое поле выехал Jeep Grand Cherokee. Проехав почти до середины карьера, водитель почувствовал треск ломающегося льда и успел покинуть салон до того, как машина ушла под лёд.

Вскоре только пробивающийся со дна свет мощных фар напоминал о том, что под тёмной водой находится машина.

Вызванные спасатели подняли внедорожник со дна карьера только сегодня.

К счастью, на этот раз в результате инцидента никто не пострадал.
Все по теме: Приморский район ДТП
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