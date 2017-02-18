Сотрудник ФСО не смог охранить самого себя

Хорошо выпивший сотрудник ФСО 1983 года рождения сегодня около часа пополуночи стал жертвой нападения неизвестного злоумышленника.

Преступнику трудно было удержаться, когда на 1-й Красноармейской улице ему повстречался пьяный мужчина, державший в руках пачку денег, и он решил присвоить купюры себе.

Сотрудник ФСО был пьян до такой степени, что не сумел постоять за себя. Навыки, обязательные для представителей спецслужб, нетрезвый мужчина растерял напрочь, и в результате лишился тридцати тысяч рублей. О чём слёзно и сообщил по телефону «02».

Несмотря на то, что заявитель был сильно пьян, что и было отмечено в протоколах полиции, заявление от него было принято. Сотрудник спецслужбы сообщил приметы грабителя.

По его словам, его обидчиком стал азиат среднего телосложения в чёрных спортивных штанах с тремя белыми полосками. Несмотря на то, что под данное описание подходит каждый второй мигрант, легально или нелегально трудящийся в нашем городе, полицейские начали поиски злоумышленника.