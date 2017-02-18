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» » Сотрудник ФСО не смог охранить самого себя

Сотрудник ФСО не смог охранить самого себя

0
29
Автор: alfree
0
Фото:
google.com
Полиция Адмиралтейского района разыскивает неизвестного азиата, ограбившего сотрудника Федеральной службы охраны.

Хорошо выпивший сотрудник ФСО 1983 года рождения сегодня около часа пополуночи стал жертвой нападения неизвестного злоумышленника.

Преступнику трудно было удержаться, когда на 1-й Красноармейской улице ему повстречался пьяный мужчина, державший в руках пачку денег, и он решил присвоить купюры себе.

Сотрудник ФСО был пьян до такой степени, что не сумел постоять за себя. Навыки, обязательные для представителей спецслужб, нетрезвый мужчина растерял напрочь, и в результате лишился тридцати тысяч рублей. О чём слёзно и сообщил по телефону «02».

Несмотря на то, что заявитель был сильно пьян, что и было отмечено в протоколах полиции, заявление от него было принято. Сотрудник спецслужбы сообщил приметы грабителя.

По его словам, его обидчиком стал азиат среднего телосложения в чёрных спортивных штанах с тремя белыми полосками. Несмотря на то, что под данное описание подходит каждый второй мигрант, легально или нелегально трудящийся в нашем городе, полицейские начали поиски злоумышленника.
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