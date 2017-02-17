Происки конкурентов, или бандитская месть?

Ранним утром в четверг на Шкиперский Проток Васильевского острова летели пожарные машины из знаменитой пожарной части с каланчой с Большого проспекта.

На охраняемой автомобильной стоянке кто-то поджог сразу четыре грузовых автомобиля. В том, что это умышленный поджог – никто не сомневался: три «КамАЗа» и самосвал китайской фирмы Shacman принадлежали одному человеку – предпринимателю 1986 года рождения.

К тому времени как огнеборцы справились с пламенем, у самосвалов выгорели моторные отсеки и частично кабины, и о том, чтобы приступать к работе не могло быть и речи.

В пожаре никто не пострадал, но машинам предстоит длительный и дорогостоящий ремонт.

Поджогом заинтересовались правоохранители. Сейчас они выясняют обстоятельства инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье умышленного уничтожения чужого имущества.