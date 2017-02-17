Свежие новости

17:39
Происки конкурентов, или бандитская месть?
15:28
Петербург отмечает День студенческих отрядов
13:44
В Мраморном зале Константиновского прошел «Молодежный Сретенский бал»
13:39
День памяти
13:35
Петербург возглавил рейтинг регионов
12:36
В Брюсселе «Андерлехт» оказался «Зениту» не по зубам
10:18
На мигранта рухнула паллета с кирпичами
08:14
Мутко о проклятости «Крестовского»
08:01
Болезнь отступает?
00:04
СКА разгромил «Сочи», но остался вторым в КХЛ
21:13
«Краснодар» обыграл «Фенербахче» в Лиге Европы со счётом 1:0
16:58
Районы Северной столицы, облюбованные угонщиками
13:38
Встреча с социальным такси была фатальной
09:33
Петербуржцы растопили ледовое сердце
09:22
Конкурент из Казахстана
09:00
Смерть жирафа
22:31
Дальмайер выиграла индивидуальную гонку, Рунгальдер – третья
21:44
Пулемёт под полом гаража
20:38
На реконструкцию закрыли башню Святого Олафа
18:06
Московские жулики облюбовали Северную столицу
13:11
«Пари Сен-Жермен» разгромил «Барселону» в Лиге Чемпионов – 4:0
08:30
Шнуров призывает делать селфи на своей выставке
07:03
Закройте полигоны!
06:57
Против Дрозденко
23:56
СКА неожиданно проиграл дома «Спартаку»
21:37
«Салават Юлаев» победил «Ак Барс», «Барыс» сыграет в плей-офф
20:51
Цекало и Смирнова выступили перед выпускниками петербургского университета
19:27
Дымовая завеса перепугала взломщика
18:26
С битой, ножом, вилкой и … арбалетом
15:46
В Петербурге началось движение театральной «мобилизации»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Происки конкурентов, или бандитская месть?

Происки конкурентов, или бандитская месть?

2
46
Автор: alfree
+1
Фото:
google.com
Полиция Петербурга занялась инцидентом с массовым возгоранием автомобилей в Василеостровском районе. 

Ранним утром в четверг на Шкиперский Проток Васильевского острова летели пожарные машины из знаменитой пожарной части с каланчой с Большого проспекта.

На охраняемой автомобильной стоянке кто-то поджог сразу четыре грузовых автомобиля. В том, что это умышленный поджог – никто не сомневался: три «КамАЗа» и  самосвал китайской фирмы Shacman принадлежали одному человеку – предпринимателю 1986 года рождения.

К тому времени как огнеборцы справились с пламенем, у самосвалов выгорели моторные отсеки и частично кабины, и о том, чтобы приступать к работе не могло быть и речи.

В пожаре никто не пострадал, но машинам предстоит длительный и дорогостоящий ремонт.

Поджогом заинтересовались правоохранители. Сейчас они выясняют обстоятельства инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье умышленного уничтожения чужого имущества.

 
Все по теме: Васильевский остров пожар поджог автомобиль
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

28-07-2016, 13:33
Отомстил за болезненное лечение?
21-03-2016, 10:54
Чья-то месть?
14-08-2015, 10:11
Наглый поджог в охраняемом дворе
10-09-2014, 00:57
Поджог депутатской машины
1-10-2013, 18:43
Ночь пироманов
11-06-2013, 13:16
В Выборгском районе ночью сгорели сразу две дорогие машины

2 комментария

fnauh1111
По-моему, ремонт там уже не поможет. Продавать на запчасти остатки, и искать того, кому наступил на хвост - дай Бог, чтоб удалось найти и стребовать возмещение ущерба...
Naddju
Настоящие вредители, которые сами ничего не имеют, и других лишают имущества. Четыре автомобиля - это явный поджог. Надеюсь, что следствие разберется и виновников накажут.
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

1
120
Вчера, 13:38
Встреча с социальным такси была фатальной
0
112
12-02-2017, 19:25
Автоинспекторы спасли нарушителя от суда Линча
1
274
12-02-2017, 15:05
Шокирующая авария на Садовой
0
137
11-02-2017, 22:47
Сестрорецк празднует день жестянщика
Наверх