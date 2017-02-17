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На мигранта рухнула паллета с кирпичами

0
45
Автор: alfree
0
Фото:
AstroMeridian.Ru
Приезжий из Узбекистана погиб на строительной площадке в Приморском районе. 

В хрестоматийном случае случайная смерть описывается так: идёшь по улице, и вдруг на тебя падает кирпич.

Рабочему из Узбекистана, приехавшему на нелегальные заработки в Северную столицу, «повезло» больше. Целая паллета с кирпичами рухнула на него с высоты 25-го этажа строящегося на пересечении Нижнекаменской и Глухарской улиц дома.

Естественно, никаких шансов, чтобы выжить, у бедолаги не было.

Изуродованное тело 26-летнего мигранта было доставлено в морг.

Понесёт ли кто-нибудь ответственность за гибель молодого человека – не известно. Официально среди сотрудников стройки он не числился, и всё можно списать на несчастный случай, произошедший при несанкционированном нахождении постороннего лица на строительном объекте, игнорировавшего предупреждающие надписи «Не стой под стрелой!»

По факту несчастного случая начата проверка.
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