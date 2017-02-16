Свежие новости

13:38
Встреча с социальным такси была фатальной
09:33
Петербуржцы растопили ледовое сердце
09:22
Конкурент из Казахстана
09:00
Смерть жирафа
22:31
Дальмайер выиграла индивидуальную гонку, Рунгальдер – третья
21:44
Пулемёт под полом гаража
20:38
На реконструкцию закрыли башню Святого Олафа
18:06
Московские жулики облюбовали Северную столицу
13:11
«Пари Сен-Жермен» разгромил «Барселону» в Лиге Чемпионов – 4:0
08:30
Шнуров призывает делать селфи на своей выставке
07:03
Закройте полигоны!
06:57
Против Дрозденко
23:56
СКА неожиданно проиграл дома «Спартаку»
21:37
«Салават Юлаев» победил «Ак Барс», «Барыс» сыграет в плей-офф
20:51
Цекало и Смирнова выступили перед выпускниками петербургского университета
19:27
Дымовая завеса перепугала взломщика
18:26
С битой, ножом, вилкой и … арбалетом
15:46
В Петербурге началось движение театральной «мобилизации»
09:51
Главная проблема неприятного запаха - отсутствие политической воли
09:42
Развитие метро
09:16
Температурные качели
09:10
Благотворительный бал для детей-сирот
23:17
Волейбольная «Ленинградка» готовится к решающим матчам сезона
21:23
Смертельно опасное курение
21:00
На Крестовском острове стартовало шоу "Первый посетитель"
19:50
Движение в Санкт-Петербурге вечером 13 февраля
17:00
Труп в кузове, или злоключения владельца Mitsubishi
16:21
Татьяне Тарасовой – 70!
14:57
Почта России создала единую Курьерскую службу
10:10
Взаимодействие со Словенией
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Встреча с социальным такси была фатальной

Встреча с социальным такси была фатальной

0
45
Автор: alfree
0
Фото:
ДТП и ЧП | Петербург
Машина для перевозки инвалидов на Искровском сбила насмерть бабушку.

За пять минут до семи часов утра на Искровском проспекте в Невском районе произошла трагедия. Напротив дома 30 водитель микроавтобуса FIAT Ducato вне зоны пешеходного перехода сбил женщину 1943 года рождения.

Очевидно, старушка появилась перед микроавтобусом, управляемым опытным водителем 1956 года рождения, совершенно внезапно, потому что он даже не успел притормозить. Женщина пролетела с десяток метров и упала на дорогу уже бездыханной.

До пешеходного перехода оставалось немногим более полусотни метров.

На месте происшествия кроме кареты скорой было несколько экипажей ДПС. Тело направили в морг, а в отношении действий водителя, ставшего невольным убийцей, проводилась тщательная проверка. По факту ДТП с гибелью человека будет возбуждено уголовное дело.
Все по теме: Невский район ДТП пострадавший пешеход
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

16-01-2017, 16:42
Автомобилист на проспекте Культуры сбил женщину на "зебре"
7-07-2016, 15:33
Мерседес сбил насмерть молодую женщину
29-04-2016, 12:39
Трагедия на Мурманском шоссе
23-12-2015, 16:56
Трагедия на утренней 8-й линии
28-08-2015, 12:02
Трагедия на ночном Богатырском
4-09-2013, 14:38
В Пушкине женщина средних лет погибла, перебегая дорогу в зоне пешеходного перехода

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
45
Сегодня, 13:38
Встреча с социальным такси была фатальной
0
106
12-02-2017, 19:25
Автоинспекторы спасли нарушителя от суда Линча
1
259
12-02-2017, 15:05
Шокирующая авария на Садовой
0
132
11-02-2017, 22:47
Сестрорецк празднует день жестянщика
Наверх