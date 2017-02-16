Встреча с социальным такси была фатальной

За пять минут до семи часов утра на Искровском проспекте в Невском районе произошла трагедия. Напротив дома 30 водитель микроавтобуса FIAT Ducato вне зоны пешеходного перехода сбил женщину 1943 года рождения.

Очевидно, старушка появилась перед микроавтобусом, управляемым опытным водителем 1956 года рождения, совершенно внезапно, потому что он даже не успел притормозить. Женщина пролетела с десяток метров и упала на дорогу уже бездыханной.

До пешеходного перехода оставалось немногим более полусотни метров.

На месте происшествия кроме кареты скорой было несколько экипажей ДПС. Тело направили в морг, а в отношении действий водителя, ставшего невольным убийцей, проводилась тщательная проверка. По факту ДТП с гибелью человека будет возбуждено уголовное дело.