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» » Московские жулики облюбовали Северную столицу

Московские жулики облюбовали Северную столицу

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68
Автор: alfree
0
Фото:
google.com
Из Москвы в Петербург прибыла группа прохвостов, исполняющих новый мошеннический трюк.

В мире мошенников и жуликов долгое время ходят одни и те же трюки, арсенал которых хорошо знаком правоохранителям. Пожалуй, московским мошенникам удалось изобрести нечто новое, что пока ещё не «замылено» до банальности.

Суть разводки проста. Достойно одетый мужчина берёт напрокат статусный автомобиль, становится на Приморском шоссе или Московском проспекте, поднимает капот и голосует. Остановившимся водителям, как правило, состоятельным людям на дорогих иномарках, впаривается легенда о том, что автомобиль заглох, владелец вышел из салона, открыл капот, и в это время двери самопроизвольно заблокировались, при этом бумажник с правами, деньгами и документами остался в салоне.

Поэтому респектабельный мужчина просит одолжить ему четыре с половиной тысячи рублей на эвакуатор. Взамен он оставляет номер своего телефона, вымышленные паспортные данные и клятвенно обещает, что как только доберётся до своего бумажника, обязательно скинет на телефон благодетеля сумму, данную взаймы.

Естественно, возвращать деньги никто и не собирается. Сумма выбрана не случайно. Во-первых, она отражает реальную стоимость эвакуации машины, во-вторых, она немного меньше пяти тысяч рублей, с неправомерного присвоения которых начинается уголовная ответственность.

Как правило, состоятельные водители хотят помочь социально близкому коллеге, вид которого внушает им полное доверие, и одалживают требуемую сумму.

В день мошенники таким образом «зарабатывают» сотню-другую тысяч рублей. В первопрестольной уловки мошенников уже известны, вчера даже произошёл первый случай задержания одного из них на Рублёвском шоссе, поэтому ловцы лохов подались в Питер.

Интересно, что в полицию не поступило ни одного заявления от пострадавших. Состоятельные петербуржцы прекрасно понимают, что, написав заявление, они не только не вернут своих кровных, но ещё и потеряют пару часов драгоценного времени и подвергнутся насмешкам своих приятелей.
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