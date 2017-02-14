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Дымовая завеса перепугала взломщика

0
46
Автор: alfree
0
Фото:
Фонтанка.ру
Полиция Невского района Петербурга ищет взломщика, пытавшегося вскрыть банкомат Сбербанка ночью 14 февраля.

Около трёх часов утра нынешней ночью неизвестный пробрался в круглосуточную зону филиала Сбербанка на улице Коллонтай и попытался вскрыть банкомат.

Невзирая на обращённые на него объективы видеокамер, злоумышленник, прикрывший лицо капюшоном синей куртки, уверенно приступил к взлому, как вдруг вырвавшаяся из терминала струя едкого дыма перепугала взломщика и заставила его ретироваться.

Прибывшие секьюрити грабителя уже не застали, но больше чем уверены, что налётчик сюда больше не сунется.

Участившиеся случаи взломов банкоматов заставили банкиров и охрану принять меры к защите своих активов, и результатом стала разработка дымогенератора, которым снабжают все новые терминалы и постепенно устанавливают на старые модели.

С начала года грабители уже дважды сталкивались с непредвиденным препятствием – ровно месяц назад дымогенератор сработал на проспекте Культуры, а 20 января – на Ленинском проспекте.
Все по теме: Невский район банкомат кража
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