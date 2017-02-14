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» » С битой, ножом, вилкой и … арбалетом

С битой, ножом, вилкой и … арбалетом

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46
Автор: alfree
0
Фото:
autoperspect.ru
Полиция Петербурга разыскивает налетчиков, напавших на директора  шиномонтажа. 

Вот ведь сколько раз говорилось, что пить с малознакомыми людьми бывает опасно для жизни, но излюбленное русское развлечение снова взяло верх над разумными опасениями.

В помещении шиномонтажа на Митрофаньевском шоссе в ночь на понедельник шло застолье. Решив, что работа не волк, директор заведения, решил завершить трудовую неделю, раскатав бутылку-другую с шапочно знаковыми приятелями.

Когда градус выпитого превысил допустимые пределы, прежде «нормальные мужики» перестали любезничать и для начала избили хозяина бейсбольной битой, а потом разошлись не на шутку.

Угрожая ножом, вилкой, а для пущей убедительности ещё и спортивным арбалетом, они забрали у бедолаги всё, что было не приколочено: шесть тысяч рублей, телевизор и мобильник, а затем укатили на Daewoo Nexia.

В полиции, куда обратился обездоленный шиноремонтник, возбудили уголовное дело и приняли меры к поиску разбойников.
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