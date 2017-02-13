Свежие новости

19:50
Движение в Санкт-Петербурге вечером 13 февраля
17:00
Труп в кузове, или злоключения владельца Mitsubishi
16:21
Татьяне Тарасовой – 70!
14:57
Почта России создала единую Курьерскую службу
10:10
Взаимодействие со Словенией
09:46
Тест сдан
07:57
Учащимися Санкт-Петербурга был разработан проект, касающийся культуры города
20:47
Полотно «Апостол Петр» вернули в Исаакиевский Собор
20:44
Санкт-Петербург принимал фестиваль моноспектаклей
19:25
Автоинспекторы спасли нарушителя от суда Линча
16:36
Дубль Шалунова помог сборной России обыграть Чехию на Шведских играх
15:05
Шокирующая авария на Садовой
22:47
Сестрорецк празднует день жестянщика
21:46
Результативная передача Рыкова помогла сборной России победить Швецию – 4:2
21:40
Массовая авария в Красногвардейском районе
20:27
Смертельная авария на трассе «Кола»
18:22
Екатерина Макарова выиграла у Ли Ясюань в матче Кубка Федерации
15:03
Страшное ДТП на Киевском шоссе
09:38
Доллар продолжает падать
08:55
Губернатор кощунства не увидел
22:04
Тайны портрета Ксении Петербургской в Эрмитаже раскрыта!
22:03
В столице Белоруссии отдел русской книги пополнился литературой из Северной столицы
16:44
ЦСКА и УНИКС по-разному сыграли в 22-м туре Евролиги
16:37
Соревнование на прочность выиграл мусоровоз
14:53
Ветхие перила в центре города стали причиной трагедии
14:09
Юные мародёры
11:29
Угонщика знают в лицо
10:24
Проблема с лифтами
10:01
Ситуация на рынке недвижимости
22:10
Сборная России обыграла Финляндию на Шведских играх
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Труп в кузове, или злоключения владельца Mitsubishi

Труп в кузове, или злоключения владельца Mitsubishi

0
50
Автор: alfree
0
Фото:
google.com
Петербуржец нашел в кузове своего грузовика мёртвую женщину.

Вчера в 17:40 на телефон дежурного службы «02» позвонил мужчина, сообщивший, что из окна своей квартиры на проспекте Культуры он видит женский труп в кузове своего грузовичка, припаркованного рядом с домом.

Несмотря на то, что история смахивала на горячечные галлюцинации человека, сильно «утомившегося» к концу выходных, на место происшествия была выслана оперативно-следственная бригада.

Правоохранители выяснили, что мужчина рассказал правду. В кузове и впрямь лежал труп молодой женщины с явными признаками падения с высоты.

Полицейским не составило труда выяснить, что тело принадлежит 32-летней жительнице нашего города, проживавшей в этом доме в коммуналке на 12-м этаже вместе с 42-летним сожителем.

Пара злоупотребляла алкоголем, но в данный момент её суженый находился на излечении в больнице и поэтому не мог быть причастным к инциденту.

Почему женщина покончила жизнь самоубийством, должна дать ответ оставленная ей предсмертная записка.

О женщине известно, что она прежде часто имела проблемы с законом, и неоднократно была судима.
Все по теме: Калининский район обнаружение трупа
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

16-12-2016, 15:37
Впереди у него была вся жизнь
16-11-2016, 13:14
Женщину вытолкнули с балкона 15 этажа
1-08-2016, 16:17
Гибель пожилой женщины
7-04-2016, 11:45
Трагедия в Приморском районе
27-08-2015, 12:53
Таинственная гибель шестиклассника на Греческом
26-04-2015, 12:55
Весеннее обострение приносит горькие плоды

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
90
Вчера, 19:25
Автоинспекторы спасли нарушителя от суда Линча
1
188
Вчера, 15:05
Шокирующая авария на Садовой
0
120
11-02-2017, 22:47
Сестрорецк празднует день жестянщика
0
158
11-02-2017, 21:40
Массовая авария в Красногвардейском районе
Наверх