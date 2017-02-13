Труп в кузове, или злоключения владельца Mitsubishi

Вчера в 17:40 на телефон дежурного службы «02» позвонил мужчина, сообщивший, что из окна своей квартиры на проспекте Культуры он видит женский труп в кузове своего грузовичка, припаркованного рядом с домом.

Несмотря на то, что история смахивала на горячечные галлюцинации человека, сильно «утомившегося» к концу выходных, на место происшествия была выслана оперативно-следственная бригада.

Правоохранители выяснили, что мужчина рассказал правду. В кузове и впрямь лежал труп молодой женщины с явными признаками падения с высоты.

Полицейским не составило труда выяснить, что тело принадлежит 32-летней жительнице нашего города, проживавшей в этом доме в коммуналке на 12-м этаже вместе с 42-летним сожителем.

Пара злоупотребляла алкоголем, но в данный момент её суженый находился на излечении в больнице и поэтому не мог быть причастным к инциденту.

Почему женщина покончила жизнь самоубийством, должна дать ответ оставленная ей предсмертная записка.

О женщине известно, что она прежде часто имела проблемы с законом, и неоднократно была судима.