Шокирующая авария на Садовой

Лучшего эпитета, высказанного одним из очевидцев утренней аварии на Садовой: «У полицейских тихий ужас в глазах» - придумать трудно.

До восьми часов утра оставалось около 15 минут, когда у дома 58 по Садовой, в котором располагается 2-й отдел Адмиралтейского УМВД, произошла жуткая авария. По неустановленной причине автомобиль Volvo, летящий на запредельной скорости, совершил столкновение с припаркованными автомобилями Ford, «Ока» и «ВАЗ-2115».

Сказать, что автомобили были повреждены – значит, ничего не сказать. Лучше всего посмотреть фотографии с места событий, которые дают представление о разрушениях.

Кстати, у учинившего всю эту катавасию шведского автомобиля быстро скрутили номера, а ещё через короткое время виновника погрузили на эвакуатор и увезли в неизвестном направлении.

Такая оперативность свидетельствует о том, что Volvo был «не простой».

По предварительным данным в происшествии никто не пострадал.