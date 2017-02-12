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Шокирующая авария на Садовой

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68
Автор: alfree
0
Фото:
ДТП и ЧП | Петербург
Воскресным утром на Садовой улице произошла впечатляющая авария

Лучшего эпитета, высказанного одним из очевидцев утренней аварии на Садовой: «У полицейских тихий ужас в глазах» - придумать трудно.

До восьми часов утра оставалось около 15 минут, когда у дома 58 по Садовой, в котором располагается 2-й отдел Адмиралтейского УМВД, произошла жуткая авария. По неустановленной причине автомобиль Volvo, летящий на запредельной скорости, совершил столкновение с припаркованными автомобилями Ford, «Ока» и «ВАЗ-2115».

Шокирующая авария на СадовойСказать, что автомобили были повреждены – значит, ничего не сказать. Лучше всего посмотреть фотографии с места событий, которые дают представление о разрушениях.

Кстати, у учинившего всю эту катавасию шведского автомобиля быстро скрутили номера, а ещё через короткое время виновника погрузили на эвакуатор и увезли в неизвестном направлении.

Такая оперативность свидетельствует о том, что Volvo был «не простой».

По предварительным данным в происшествии никто не пострадал.
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