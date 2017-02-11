Сестрорецк празднует день жестянщика

Очередное массовое ДТП случилось в Сестрорецке около шести вечера. Местом действия стала улица Володарского.

Напротив дома 28 белый автомобиль Honda не уступил дорогу имевшему преимущество в движении микроавтобусу Volkswagen Crafter, который от удара отлетел в отечественный автомобиль ВАЗ-2113, серьёзно ранив её водителя.

На место буквально через три минуты приехал автомобиль реанимации, с остальными участниками происшествия ничего не случилось.

К ликвидации аварии от МЧС высылали одну пожарную машину с пятью спасателями, обстоятельства инцидента выясняли сотрудники автоинспекции.

Одна из свидетельниц происшествия убеждена, что нынче в Сестрорецке наверняка празднуется день жестянщика: пока она ехала домой, на её глазах произошли три подобные аварии.