Массовая авария в Красногвардейском районе

В половине четвёртого на 105-м километре внешнего кольца в районе развязки с Шафировским проспектом на Кольцевой автодороге столкнулись три автомобиля.

Виновником стал Chevrolet Aveo, стукнувший маленькую чёрную Polo в район багажника, которая не замедлила «передать эстафету» Audi, передвигавшейся по крайней левой полосе.

На месте, кроме двух карет скорой помощи, работал пожарный расчёт в составе пяти спасателей, и, конечно же, сотрудники автоинспекции.

Сведений о пострадавших не поступало.

Поскольку инцидент произошёл в крайней левой полосе, движение по кольцевой не перекрывалось.