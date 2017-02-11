Смертельная авария на трассе «Кола»

В половине второго на 97-м километре трассы «Кола» столкнулись три автомобиля – Hyundai Santa Fe, Haval бренда Great Wall и незагруженный лесовоз Скания.

Итогом столкновения стали четверо раненых – по двое в корейском и китайском автомобилях. В китайском внедорожнике один человек погиб.

Предварительные данные инцидента таковы: Santa цапанул обочину, потерял управление, вылетел на встречную, где в этот момент проезжали внедорожник и грузовик с порожним полуприцепом. Лесовоз оказался вынесенным далеко за обочину, его водитель отделался испугом.

В причинах и обстоятельствах инцидента разбирались сотрудники автоинспекции, на месте работали представители всех экстренных служб, копилась пробка.

По факту ДТП с погибшим человеком возбуждено уголовное дело.