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Смертельная авария на трассе «Кола»

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Автор: alfree
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Фото:
ДТП и ЧП | Петербург
Тяжёлая авария со смертельным исходом произошла сегодня днём на Мурманском шоссе.

В половине второго на 97-м километре трассы «Кола» столкнулись три автомобиля – Hyundai Santa Fe, Haval бренда Great Wall и незагруженный лесовоз Скания.

Итогом столкновения стали четверо раненых – по двое в корейском и китайском автомобилях.  В китайском внедорожнике один человек погиб.

Предварительные данные инцидента таковы: Santa цапанул обочину, потерял управление, вылетел на встречную, где в этот момент проезжали внедорожник и грузовик с порожним полуприцепом. Лесовоз оказался вынесенным далеко за обочину, его водитель отделался испугом.

В причинах и обстоятельствах инцидента разбирались сотрудники автоинспекции, на месте работали представители всех экстренных служб, копилась пробка.

По факту ДТП с погибшим человеком возбуждено уголовное дело.
Все по теме: Ленобласть Волховский район ДТП
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