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Соревнование на прочность выиграл мусоровоз

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28
Автор: alfree
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Фото:
ДТП и ЧП | Петербург
На перекрёстке Серебристого и Испытателей двое друзей на Renault Sуmbol оттормозились о контейнеровоз до подушек.

Renault Sуmbol, в котором ехали двое молодых людей, вчистую проиграл сегодня незадолго до полудня соревнование в прочности мусоровозу.

На перекрёстке Серебристого и Испытателей друзья оттормозились о спецмашину так, что капот был снесён полностью, и если бы не подушки безопасности, ещё не известно, остались бы гонщики в живых.

Причины инцидента выясняли работники ГИБДД, но скорее всего у легковушки провалились тормоза.

По очевидным причинам французская иномарка самостоятельно покинуть место происшествия не смогла.

Пробка от Коломяжского проспекта до перекрёстка с Серебристым бульваром, сохранявшаяся в течение часа, постепенно рассосалась.
Все по теме: Приморский район ДТП
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