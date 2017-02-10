Соревнование на прочность выиграл мусоровоз

Renault Sуmbol, в котором ехали двое молодых людей, вчистую проиграл сегодня незадолго до полудня соревнование в прочности мусоровозу.

На перекрёстке Серебристого и Испытателей друзья оттормозились о спецмашину так, что капот был снесён полностью, и если бы не подушки безопасности, ещё не известно, остались бы гонщики в живых.

Причины инцидента выясняли работники ГИБДД, но скорее всего у легковушки провалились тормоза.

По очевидным причинам французская иномарка самостоятельно покинуть место происшествия не смогла.

Пробка от Коломяжского проспекта до перекрёстка с Серебристым бульваром, сохранявшаяся в течение часа, постепенно рассосалась.