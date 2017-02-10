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Ветхие перила в центре города стали причиной трагедии

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Автор: alfree
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Фото:
regnum.ru/news
Прокуратура Центрального района организовала проверку по факту падения девочки с лестничного пролета в подъезде дома. 

Вчера около 18:40 к дому 16 по Пушкинской улице, включив сирену и проблесковый маячок, мчалась карета «скорой помощи».

Причиной такой спешки стало неординарное событие. Трёхлетняя девочка вместе с мамой возвращалась домой, и пока мама открывала ключами входную дверь, дочь прислонилась к лестничным перилам.

И тут случилось страшное: ветхие перила не выдержали веса трёхлетнего ребёнка, и она упала в лестничный пролёт. Пролетел ребёнок «всего» с пятого этажа на четвёртый, но и этого оказалось достаточно, чтобы получить страшные травмы.

В детской больнице имени Раухфуса состояние ребёнка нашли крайне тяжёлым, и сразу же положили в реанимационную палату, где квалифицированные специалисты приступили к борьбе за её жизнь.

По факту происшествия прокуратура Центрального района организовала проверку.
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