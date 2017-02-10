Угонщика знают в лицо

Накануне за десять минут до пяти часов вечера на стоянке одного из гипермаркетов в районе Пулковского шоссе была пресечена попытка угона новенького чёрного автомобиля Lexus LX570.

Героем дня стал один из менеджеров торгового заведения, не только запечатлевший на свою камеру физиономию угонщика, но и заснявшего номера его Mercedes ML, уже неоднократно «светившегося» при предыдущих угонах.

Заметив съёмку, угонщик вышел из своей машины и ударил по лицу очевидца, но осуществить свой замысел не посмел, и, ударив по газам, сорвался в сторону Кронштадта.

Кстати, в начале осени прошлого года этот же водитель на Mercedes с теми же номерами принимал участие в угоне жёлтого катера Bombardier c улицы Маршала Новикова. Тогда угонщик буксировал прицеп с катером до посёлка Агалатово, но затем перестал отслеживаться камерами наблюдения.