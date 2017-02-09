Как важно всегда быть на связи

Забыв свой мобильник дома, водитель был обманут автоподставщиками. Всё произошло сегодня в восьмом часу утра на Богатырском проспекте близ пешеходного перехода напротив дома 14.

Попав в зону ограниченной видимости из-за стоящего вплотную к «зебре» чьего-то автомобиля, водитель ощутил удар по зеркалу заднего вида, и увидел «сбитого им» упавшего человека.

Грамотный автомобилист не повёлся на жалобы «пострадавшего», и сказал, что надо вызвать автоинспекцию.

Сунув руку в карман, он понял, что оставил свой мобильник дома. Этому очень обрадовался мнимый пострадавший, и предложил воспользоваться его телефоном. Чудесным образом в списке его абонентов оказался телефон «Дежурного ГИБДД», набрав который, пешеход передал трубку водителю, и между «офицером ГИБДД» и ним произошёл следующий диалог:

Мужской голос представился:

- Дежурный ГИБДД, лейтенант такой-то. Что у вас случилось?

- Я случайно ударил своей машиной человека на пешеходном переходе...

- Всё понятно. Согласно статье такой-то вы будете лишены прав на два года и должны будете уплатить крупный денежный штраф. Я немедленно высылаю на место происшествия инспектора, который повезёт вас на медицинское освидетельствование. Но! Всех формальностей можно избежать, если вы сами договоритесь с пострадавшим.

«Пострадавший» озвучил сумму в сто тысяч рублей, которую попавшему в беду водителю в течение часа подвезли его родственники и знакомые, и участники инцидента разъехались.

По здравому размышлению водитель понял, что его попросту развели. А ведь всего этого можно было избежать, не забудь он дома свой мобильник и вызови ГИБДД со своего телефона.