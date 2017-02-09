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» » Волховские мясники

Волховские мясники

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21
Автор: alfree
0
Фото:
google.com
В Волхове найден расчленённый труп, принадлежащий 51-летнему петербуржцу.

Страшную находку обнаружили во вторник вечером в городе Волхов в микрорайоне Мурманские ворота.

Поначалу было найдено изрезанное ножом обезглавленное туловище, у которого к тому же были отрезаны нижние конечности. Следы волочения привели к отрезанным голове и ногам, а в конечном итоге и в одну из близрасположенных квартир.

Выяснилось, что накануне здесь выпивали 51-летний петербуржец и двое местных жителейровесник погибшего и мужчина 1990 года рождения.

В какой-то момент между собутыльниками возникла ссора, и хозяева расправились с гостем, нанеся ему не менее десятка ударов в грудь ножом.

Пытаясь скрыть следы преступления, мужчины взялись за топор и расчленили тело, а затем по частям вынесли его на улицу. Поскольку количество выпитого превышало все допустимые пределы, о сокрытии улик убийцы и не задумывались, и поэтому даже не позаботились замести следы на снегу.

Сейчас обитатели квартиры арестованы, изъяты улики, назначены необходимые экспертизы.

Следствие будет продолжено.
Все по теме: Ленобласть Волховский район обнаружение трупа
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