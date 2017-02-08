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» » Горе луковое

Горе луковое

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47
Автор: alfree
0
Фото:
ДТП и ЧП | Петербург
На перекрестке Пискаревского и Металлистов из грузовика на проезжую часть высыпался репчатый лук.

Курьёзное ДТП сегодня около трёх часов пополудни произошло на перекрёстке проспектов Металлистов и Пискарёвского. Вследствие ДТП или непроизвольного открытия двери фургона проезжая часть была засыпана репчатым луком.

Запах стоял такой, что участники группы в социальных сетях сожалели только о том, что по фотографии или телевизионной картинке ещё не научились передавать незабываемое луковое амбре, дабы получить реальную полноту ощущений.

Естественно, кому-то водительское горе стало в радость, и они начали набивать дармовым продуктом сумки.

Набив пакеты, они садились в свои машины и уезжали, под конец приехал трактор, сгрёб лук к поребрику, и освободил проезжую часть для движения остального транспорта.

По состоянию на 5 часов вечера дорога была полностью расчищена, и движению ничто не мешало.
Все по теме: Калининский район ДТП
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