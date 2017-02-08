Зверское убийство на Зверинской

Кто знает, если бы вчерашний дебошир не знал, что семейные побои больше не рассматриваются как уголовное пресуппление, может быть, он и поостерёгся бы распускать руки, но новый закон предоставил ему карт-бланш.

Вчера около 7 часов вечера в Петроградском районе в коммунальной квартире на Зверинской улице произошёл бытовой скандал, закончившийся гибелью жены дебошира.

46-летний мужчина, пребывая в сильном алкогольном опьянении, во время домашней ссоры накинулся на сделавшую обидное для него замечание женщину, и руками и ногами забил её до смерти.

После этого убийца выбежал из квартиры, и скрылся в неизвестном направлении.

Вскоре мужчина был задержан в ходе оперативно проведённых розыскных мероприятий. Ещё не проспавшемуся после вчерашнего негодяю предъявили обвинение по статье, карающей за умышленное нанесение тяжких побоев, повлекших смерть потерпевшей.

Расследование будет продолжено.