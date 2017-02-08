Разбойники ушли из квартиры пенсионеров с миллионом рублей

Наверное, злоумышленники следили за четой пенсионеров на улице Замшина довольно давно, и знали наверняка, что в их квартире есть чем поживиться.

Вчера в 9 часов утра трое злоумышленников, чьи лица были скрыты под масками, подкараулили хозяина 1947 года рождения в то время, когда он выходил из дверей собственного жилища, и затолкали его обратно в квартиру.

Негодяи избили старика и заковали в наручники, а затем принялись за его жену 1948 года рождения. Поскольку наручников у нападавших был всего один комплект, руки женщины обмотали скотчем.

Только после того как обездвиженные старики перестали оказывать сопротивление, бандиты принялись обыскивать жилище.

В итоге сбережения стариков, составлявшие без малого миллион рублей, были найдены и унесены грабителями с собой.

После того как пенсионеры смогли освободиться, они вызвали полицию и «скорую помощь».

У мужчины были сломаны два ребра, на теле зафиксированы многочисленные ссадины и гематомы, в приёмном покое больницы, куда доставили пенсионера, диагностировали закрытую ЧМТ.

Жена пенсионера физически пострадала меньше, но испытала настоящий шок и гипертонический криз.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Грабителей ищут.