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» » Грабитель пришёл по объявлению

Грабитель пришёл по объявлению

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33
Автор: alfree
0
Фото:
google.com
Накануне в Калининском районе неизвестный злоумышленник совершил разбойное нападение на женщину в её же квартире. 

Девушка, разместившая на сайте бесплатных объявлений уведомление о продаже мебели, даже не подумала обеспечить собственную безопасность, и под видом покупателя собственноручно впустила в свою квартиру грабителя.

Вчера после 16 часов после предварительной договорённости в квартире потерпевшей на улице Фаворского, 15, раздался звонок. На пороге стоял лысый толстяк, одетый в синие джинсы и длинный зелёный пуховик, осведомившийся, тут ли продают мебель по объявлению.

Получив утвердительный ответ, он вошёл в жилище и убедившись, что кроме хозяйки в квартире никого нет, наставил на неё пистолет и приказал выдать всё ценное.

В итоге к грабителю перекочевали два ноутбука, наручные часы, ювелирные украшения и фотоаппарат.

Забрав награбленное, злоумышленник позаботился о безопасном отходе, заблокировав входные двери.

В полиции по факту грабежа возбудили уголовное дело по статье «разбой» и приняли меры, пока безуспешные, к задержанию преступника.
Все по теме: Калининский район разбойное нападение квартира
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