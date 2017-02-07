Грабитель пришёл по объявлению

Девушка, разместившая на сайте бесплатных объявлений уведомление о продаже мебели, даже не подумала обеспечить собственную безопасность, и под видом покупателя собственноручно впустила в свою квартиру грабителя.

Вчера после 16 часов после предварительной договорённости в квартире потерпевшей на улице Фаворского, 15, раздался звонок. На пороге стоял лысый толстяк, одетый в синие джинсы и длинный зелёный пуховик, осведомившийся, тут ли продают мебель по объявлению.

Получив утвердительный ответ, он вошёл в жилище и убедившись, что кроме хозяйки в квартире никого нет, наставил на неё пистолет и приказал выдать всё ценное.

В итоге к грабителю перекочевали два ноутбука, наручные часы, ювелирные украшения и фотоаппарат.

Забрав награбленное, злоумышленник позаботился о безопасном отходе, заблокировав входные двери.

В полиции по факту грабежа возбудили уголовное дело по статье «разбой» и приняли меры, пока безуспешные, к задержанию преступника.