Душевнобольной душевнобольному рознь

Охрана психоневрологической больницы имени Скворцова-Степанова перестала справляться со своими обязанностями? Такой вывод можно сделать после того, как в течение нынешнего уикенда её несанкционированно покинули сразу двое пациентов.

Первым из клиники сбежал 16-летний мальчишка, страдающий раздвоением личности, ушедший домой на Искровский проспект в одних резиновых шлёпанцах в морозную погоду. Он был не опасен, тем более, обратно в больницу его привезла собственная мать.

А вот второй беглец, не найденный до сих пор, может быть опасным для окружающих. 36-летний мужчина с параноидальной разновидностью шизофрении был направлен на лечение по решению суда.

Обнаружила пропажу в воскресенье дежурная сестра, пришедшая делать прописанный укол.

Ориентировку на исчезнувшего психически больного направили к правоохранителям, а уже те по своим каналам распространили её по всем постам и патрулям.

Поиски ведутся по адресам прописки родственников больного и его друзей и знакомых.