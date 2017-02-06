Беспардонное ограбление салона связи

Вчера в салон связи МТС на Енотаевской улице, что в трёх сотнях метров от станции метро "Удельная", в 19:15 вошёл заросший щетиной европеец лет тридцати, одетый в джинсы, серую спортивную куртку и надвинутую на глаза тёмную вязаную шапку.

Наличие камер наблюдения и стоявшего за прилавком и глядевшего во все глаза на единственного посетителя сотрудника салона, не смутили грабителя.

Прямо на глазах продавца 1996 года рождения он вытащил из-за пазухи молоток, расколотил зеркальное стекло витрины и украл три айфона в коробках, а затем, не теряя времени, ретировался.

Прибывшие полицейские изъяли записи с видеокамеры, перед объективами которой произошло беспардонное ограбление, и взяли преступление в оперативную разработку.

Магазин понёс ущерб около 170 тысяч рублей, не считая стоимости разбитой витрины.