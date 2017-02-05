В страшном ДТП погибла женщина и пострадали двое детей

Вчера за 10 минут до восьми часов вечера на автодороге Петербург – Матокса произошло смертельное ДТП.

39-летняя автоледи не справилась с управлением своим Kia Rio и выехала на встречную полосу движения, где в это время находилась Mitsubishi L200, управляемая 33-летним водителем, на заднем сидении перевозившим двоих детей.

Лобового столкновения избежать не удалось. Виновница инцидента скончалась на месте, пострадали оба ребёнка из японской автомашины. 10-летнего мальчика и 6-летнюю девочку госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

О состоянии их отца ничего не сообщается.

На 9-й километр дороги на Матоксу выезжали все экстренные службы.

По факту аварии с гибелью человека возбуждено уголовное дело.