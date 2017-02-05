Неистовый блеск брилиантов

1 февраля на выставке ювелирных изделий в городе Пушкине царил переполох. Кто-то из посетителей экспозиции на стенде «Бриллианты Якутии» подменил трёхкаратный бриллиант стоимостью шесть миллионов рублей на стекляшку.
К счастью, подмену быстро заметил сотрудник компании-обладателя камня.
Подозрение пало на туристов из Китая, которые чрезвычайно долго рассматривали драгоценность, а потом внезапно заторопились выйти из помещения, даже не попытавшись досмотреть всю выставку.
При обыске у семейной пары подданных Поднебесной ничего не нашли, и тогда китайцам предложили сделать рентген в одной из клиник на юго-западе северной столицы.
Там-то, в желудке у главы семейства пропажа и нашлась. Выяснилось, что мужчина бриллиант попросту проглотил.
Сейчас с иностранцем работают врачи.