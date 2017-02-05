Свежие новости

13:43
Неистовый блеск брилиантов
21:43
Пьяный «перевёртыш»
21:12
Жители Северной столицы охотно делиться своими рецензиями на прочтенные произведения
21:11
Открытие этнопарка в Санкт-Петербурге
19:52
Путинцева сенсационно победила Цибулкову в полуфинале в трёх сетах
19:27
Серьёзное ДТП на дороге Огоньки - Стрельцово
18:23
Несовершеннолетний негодяй пытался обокрасть соседку по дому
16:36
Младенович стала первой финалисткой St. Petersburg Ladies Trophy
12:59
«Золотое» ограбление
08:32
Проблема с картами метро
07:54
Помощь для малого бизнеса
20:48
Михаил Пиотровский: некие экспозиции в Эрмитаже люди могут воспринять превратно
20:47
Открылась экспозиция «Муза должна работать»
20:45
Чиновники Петербурга не хотят слушать народ?
20:10
СКА вёл в Магнитогорске 3:1, но проиграл по буллитам
18:33
В пожаре на Народной полностью выгорела «двушка»
17:46
Попойка бомжей в Петербурге закончилась членовредительством
15:27
ЦСКА и УНИКС проиграли в 21-м туре Евролиги
15:08
Вихлянцева и Цибулкова – в полуфинале
13:34
Жуткая авария с участием двух маршруток и легкового автомобиля
10:05
Новое метро
09:13
Без электричества
08:32
Во всех школах города началась акция «Бессмертный полк»
08:30
Здание Александринской женской больницы отныне является памятником
07:59
Наезд на пешеходном переходе
21:07
Цибулкова легко победила Векич на St. Petersburg Ladies Trophy
20:43
Киднэпинг средь бела дня. Послесловие.
19:13
Всё хорошо, что хорошо кончается
18:39
Похитили коляску с ребёнком
18:13
Из огня - по водосточной трубе
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Неистовый блеск брилиантов

Неистовый блеск брилиантов

0
33
Автор: alfree
0
Фото:
google.com
Пропавший бриллиант с выставки в Пушкине нашёлся в желудке китайского туриста.

1 февраля на выставке ювелирных изделий в городе Пушкине царил переполох. Кто-то из посетителей экспозиции на стенде «Бриллианты Якутии» подменил  трёхкаратный бриллиант стоимостью шесть миллионов рублей на стекляшку.

К счастью, подмену быстро заметил сотрудник компании-обладателя камня.

Подозрение пало на туристов из Китая, которые чрезвычайно долго рассматривали драгоценность, а потом внезапно заторопились выйти из помещения, даже не попытавшись досмотреть всю выставку.

При обыске у семейной пары подданных Поднебесной ничего не нашли, и тогда китайцам предложили сделать рентген в одной из клиник на юго-западе северной столицы.

Там-то, в желудке у главы семейства пропажа и нашлась. Выяснилось, что мужчина бриллиант попросту проглотил.

Сейчас с иностранцем работают врачи.
Все по теме: Пушкинский район выставка кража
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

29-09-2016, 15:47
В ДТП на Невском пострадала гражданка Поднебесной
20-04-2016, 10:31
Сокращение рынка ювелирных изделий
5-02-2015, 07:46
Выставка ювелирных изделий JUNWEX
27-03-2014, 12:47
Меха, бриллианты и мигранты
23-03-2014, 18:48
Блестящий сувенир, или Как выбрать украшение с бриллиантами?
21-02-2014, 17:33
Обзор клининговой компании "Бриллиант-групп"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
80
Вчера, 21:43
Пьяный «перевёртыш»
0
148
Вчера, 19:27
Серьёзное ДТП на дороге Огоньки - Стрельцово
0
146
3-02-2017, 13:34
Жуткая авария с участием двух маршруток и легкового автомобиля
0
98
3-02-2017, 07:59
Наезд на пешеходном переходе
Наверх