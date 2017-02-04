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Пьяный «перевёртыш»

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19
Автор: alfree
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Фото:
ДТП и ЧП | Петербург
Красный Opel Аstra, водитель и пассажир которого были в стельку пьяны, перевернулся на Софийской улице, снеся десяток метров ограждения.

В пятницу вечером, когда до полуночи оставалось не более двух часов, на Софийской улице произошла серьёзная авария, после которой были госпитализированы два человека из перевернувшейся иномарки.

Красный Opel Astra, снеся десяток метров ограждения, оказался вверх колёсами.

Пассажир, по свидетельству очевидцев, не двигаясь, лежал на асфальте, но от него исходил такой алкогольный дух, что если бы к его губам поднесли спичку, непременно произошёл бы хлопок.

Водитель был не лучше, правда, находился в сознании. Видно, боль от травмы была приглушена алкоголем.

Когда их забирала «скорая», пассажир так и не приходил в сознание.

Один из свидетелей говорил, что незадолго до аварии они пронеслись мимо него, и то, как они управляли машиной, иначе как жестью назвать нельзя.

На месте были все экстренные службы. Обстоятельства инцидента выясняли сотрудники ГИБДД.
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