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» » Несовершеннолетний негодяй пытался обокрасть соседку по дому

Несовершеннолетний негодяй пытался обокрасть соседку по дому

0
21
Автор: alfree
0
Фото:
google.com
Полицейские задержали 17-летнего гражданина, который в среду вечером в парадной дома в Московском районе несколько раз ударил ножом женщину и пытаясь отобрать

Бесчеловечность и бессмысленность поступка молодого отморозка, проживающего в доме 43 по Варшавской улице, поражает, и не находит себе оправдания.

Вчера из одного из лечебных учреждений в правоохранительные органы поступила телефонограмма, что накануне поздним вечером к ним в тяжёлом состоянии была доставлена женщина 1967 года рождения, на которую напали в собственной парадной.

У пострадавшей были изрезаны шея, грудь, и кисть правой руки, которой она пыталась защититься. Сумку, которой пытался завладеть злоумышленник, женщина из рук так и не выпустила, и грабитель вынужден был ретироваться, так ничего и не забрав.

Когда оперативники 29 отдела полиции принялись расследовать происшествие, следы преступления привели их в тот же дом, в квартиру в другой парадной, где проживал подросток 1999 года рождения.

Страдала ли юная 17-летняя нелюдь наркотической зависимостью, в сообщении gazeta.spb.ru, откуда корреспондент «Питерец.ру» взял информацию о событии, ничего не говорится.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК. Следствие продолжится.
Все по теме: Московский район разбойное нападение ножевое ранение
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