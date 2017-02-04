«Золотое» ограбление

В половине седьмого вечера в минувшую пятницу в магазин сети «Золотой» в Колпино ворвались двое. Лица разбойников были скрыты под масками, а намерения – более чем прозрачны.

Их не интересовала выручка, они сразу перешли к делу. Пока один из налётчиков держал продавщицу на мушке, другой молотком разбил две витрины и выгреб из них все лотки с драгоценностями. Таковых оказалось девять. После этого разбойники покинули магазин и укатили в неизвестном направлении.

Кстати, магазин был оборудован и видеонаблюдением, и тревожной кнопкой, и сотрудница ювелирного магазина успела нажать на неё в самом начале ограбления, но пока охрана ехала на вызов, преступники успели скрыться.

Сумма ущерба уточняется. Возбуждено уголовное дело.