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«Золотое» ограбление

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33
Автор: alfree
0
Фото:
Newstes.ru
В Колпино налётчики с молотком и пистолетом напали на ювелирный магазин.

В половине седьмого вечера в минувшую пятницу в магазин сети «Золотой» в Колпино ворвались двое. Лица разбойников были скрыты под масками, а намеренияболее чем прозрачны.

Их не интересовала выручка, они сразу перешли к делу. Пока один из налётчиков держал продавщицу на мушке, другой молотком разбил две витрины и выгреб из них все лотки с драгоценностями. Таковых оказалось девять. После этого разбойники покинули магазин и укатили в неизвестном направлении.

Кстати, магазин был оборудован и видеонаблюдением, и тревожной кнопкой, и сотрудница ювелирного магазина успела нажать на неё в самом начале ограбления, но пока охрана ехала на вызов, преступники успели скрыться.

Сумма ущерба уточняется. Возбуждено уголовное дело.
Все по теме: Колпинский район разбойное нападение ювелирный салон
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