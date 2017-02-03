В пожаре на Народной полностью выгорела «двушка»

Спустя час пополудни на Народную улицу к дому No 54, включив сирены и спецсигналы, одна за другой спешили несколько пожарных машин.

Горела двухкомнатная квартира на третьем этаже пятиэтажного дома, и языки пламени и чёрный дым выбивались из окон наружу.

Полчаса спустя из горящей квартиры вывели мужчину, по выдвижной пожарной лестнице вывели детей. Ещё шестерых жильцов эвакуировали по маршевой лестнице.

Возгорание было серьёзным, но в 14:04 пожарные отчитались перед своим руководством, что пожар ликвидирован полностью.

Очевидцы, которых собралось немало, говорят, что скорая увезла в больницу девочку и женщину из соседней квартиры, очевидно, надышавшихся продуктами горения.

Квартира выгорела полностью. Причины пожара выясняют дознаватели.

Всего в ликвидации пожара участвовали 18 человек личного состава и пять единиц пожарной техники.