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В пожаре на Народной полностью выгорела «двушка»

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79
Автор: alfree
0
Фото:
spbdnevnik.ru
В Невском районе полностью выгорела двухкомнатная квартира, детей эвакуировали по пожарной лестнице.

Спустя час пополудни на Народную улицу к дому No 54, включив сирены и спецсигналы, одна за другой спешили несколько пожарных машин.

Горела двухкомнатная квартира на третьем этаже пятиэтажного дома, и языки пламени и чёрный дым выбивались из окон наружу.

Полчаса спустя из горящей квартиры вывели мужчину, по выдвижной пожарной лестнице вывели детей. Ещё шестерых жильцов эвакуировали по маршевой лестнице.

Возгорание было серьёзным, но в 14:04 пожарные отчитались перед своим руководством, что пожар ликвидирован полностью.

Очевидцы, которых собралось немало, говорят, что скорая увезла в больницу девочку и женщину из соседней квартиры, очевидно, надышавшихся продуктами горения.

Квартира выгорела полностью. Причины пожара выясняют дознаватели.

Всего в ликвидации пожара участвовали 18 человек личного состава и пять единиц пожарной техники.
Все по теме: Невский район пожар
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