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Попойка бомжей в Петербурге закончилась членовредительством

0
62
Автор: alfree
0
Фото:
Newsland
Нетрезвые мужчина и женщина в пылу ссоры искромсали лицо собутыльнику и отрезали ему кончик носа.

Потерявшие человеческий облик бомжи во время совместной пьянки ножом изуродовали лицо своего собутыльника и отрезали ему кончик носа.

Всё произошло вечером 1 февраля неподалёку от железнодорожной станции Удельная.

Трое бомжей, женщина и два мужчины до определённого момента мирно распивавшие какой-то суррогат, что-то не поделили. То ли один из них позволил себе отглотнуть больше других, то ли повёл себя невежливо по отношению к «даме», во всяком случае, его решили проучить.

Пока 44-летний «кавалер» держал своего оппонента, чтобы он не мог вырваться, чтобы убежать, или того паче, дать сдачи, его 47-летняя спутница достала нож, проколола щёку несчастного, потом отрезала часть носа, и в довершение ко всему несколько раз ударила по туловищу.

Совершив «акт возмездия», кровожадная парочка бросила своего знакомого истекать кровью, и поспешила смыться.

Окровавленную жертву увидели неравнодушные прохожие, они же вызвали бедолаге скорую помощь и сообщили в полицию.

Пострадавший перед госпитализацией успел описать обидчиков.

Минутами спустя наряд Росгвардии обнаружил не успевших уйти далеко злоумышленников всё на том же Удельном проспекте, и доставил их в отдел полиции, где в отношении обоих лиц без определённого места жительства и занятий было возбуждено уголовное дело.
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