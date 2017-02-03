Жуткая авария с участием двух маршруток и легкового автомобиля

Жуткое ДТП произошло сегодня утром на перекрёстке улицы Типанова с проспектом Космонавтов в Московском районе.

На часах было 7:20, и многие спешили на работу, но доехать до места суждено было не всем. Близ дома 45 по проспекту Космонавтов в районе пешеходного перехода автобус «ПАЗ» маршрута К-345 получив удар сначала от легковой Daewoo Nexia, а затем от ещё одной маршрутки No К-171, ударился в столб на тротуаре.

Предварительно, виновницей происшествия стала корейская легковушка, поворачивавшая налево и не уступившая дорогу автобусу, следовавшему прямо.

Последствия аварии были ужасны. У водителя маршрутки переломало обе руки, 12 его пассажиров пострадали в разной степени. Некоторые лежали на земле. Девяти из них понадобилась врачебная помощь, а троим состояние которых очень тяжёлое – срочная реанимация.

На месте присутствовало восемь бригад скорой и остальные экстренные службы. Некоторых пассажиров пришлось вырезать из салона автобуса с помощью специального оборудования.

Происшествие всколыхнуло общественное мнение. Канал Life 78 даже организовал опрос своих зрителей на тему: нужно ли ужесточать требования к приёму на работу водителей маршруток?

Обстоятельства инцидента выясняются.