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Киднэпинг средь бела дня. Послесловие.

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Автор: alfree
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Фото:
google.com
Похитительница ребёнка была судима 14 раз. Это удалось выяснить, когда её вместе с украденным ребёнком доставили в отдел полиции.

Сильно нетрезвую темноволосую женщину, похожую по описаниям на петергофскую похитительницу, остановил наряд ППС Кировского района.

Вместо паспорта, который стражи порядка попросили предъявить для проверки, полицейские услышали такую отборную матерщину, что если бы перепуганный ребёнок уже мог говорить или хотя бы понимать то, что говорит неопрятная, дурно пахнущая перегаром тётка, у него волосы встали бы дыбом.

Патрульные разговаривать с ней не стали, а сразу препроводили в 31-й отдел полиции.

Как оказалось, за плечами преступницы богатейший криминальный опыт.

К своим 45 годам злоумышленница имеет 14 судимостей, все – за мелкие преступления. Разговаривать с полицейскими она отказывается, ведёт себя крайне агрессивно, так что пока цель хищения ребёнка она не озвучила.

Настрадавшаяся мать ребёнка прибыла в полицию позже, после того как ей задали несколько вопросов, её с сыном отпустили домой.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Следствие будет продолжено.
Все по теме: Петродворцовый район похищение людей дети
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