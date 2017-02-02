Всё хорошо, что хорошо кончается

Жителей Петербурга взбудоражила новость о похищении в Петергофе коляски с двухлетним малышом.

Свидетели похищения утверждали, что похитительницей была женщина, укатившая коляску от школы, куда мать ребёнка зашла на непродолжительное время, чтобы забрать старшего ребёнка.

Тревожное ожидание длилось два с половиной часа.

Как стало известно, киднэпершу поймали в Кировском районе, куда она успела добраться на общественном транспорте.

Слава Богу, с ребёнком ничего страшного не произошло. Сейчас оба они – и похитительница, и двухлетний мальчик находятся в 31-м отделе полиции.

С похитительницей работают следователи.