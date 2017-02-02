Похитили коляску с ребёнком

В полицию Петергофа в половине пятого вечера поступило заявление от плачущей женщины.

Она на пять минут зашла в школу забрать старшего ребёнка, оставив коляску с двухлетним малышом на улице. Когда она вышла на улицу, коляски около здания учебного заведения на Элеровском бульваре не было.

Свидетели видели, как коляску укатила неизвестная женщина, причём она действовала так уверенно, что никому из очевидцев не пришло в голову её остановить.

В пригороде была объявлена тревога, на розыски похищенного мальчика были ориентированы все наружные патрули правоохранителей, но похитительница как в воду канула.

Через час в Стрельне была найдена коляска, увы, она оказалась пустой.

Известно, что похитительница ехала вместе с матерью ребёнка на 200-м автобусе.

Сейчас в Петергофе введён план «Перехват».