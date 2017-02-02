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» » Из огня - по водосточной трубе

Из огня - по водосточной трубе

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Автор: alfree
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Фото:
ДТП и ЧП | Петербург
Во время пожара в Невском районе в половине четвёртого вечера, спасаясь из охваченной огнём квартиры один из жильцов спускался по водосточной трубе.

В половине четвёртого вечера во 2-й Рабфаковский переулок, включив сирены и проблесковые маячки, мчались пожарные машины.

В пятикомнатной коммуналке горел коридор и одна из комнат.

Видимо, находившемуся в квартире мужчине огонь перекрыл доступ к входной двери, а заполонивший комнату дым разъедал глаза и грозил удушьем, поэтому до прибытия пожарных он решил покинуть очаг пожара по водосточной трубе.

К борьбе с пожаром привлекалось полтора десятка огнеборцев, прибывших на трёх единицах техники.

Самоспасение жильца терпящей бедствие квартиры на сайте пресс-центра МЧС прокомментировано не было, но в ведомстве отметили, что погибших и пострадавших при пожаре не было.
Все по теме: Невский район пожар
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