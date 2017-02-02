Пил, пью и буду пить!

Удивительное упорство проявил молодой человек, которого с погоней задерживали в Приморском районе в ночь на 1 февраля.

Патрулировавшие территорию сотрудники Росгвардии обратили внимание, как из одного из дворов на Школьной улице на скорости выкатил автомобиль Honda Saber, и, по пути тараня припаркованные машины, не снижая скорости, помчался дальше. На требования полицейских остановиться водитель не реагировал, пытаясь скрыться.

В какой-то момент сотрудники УВО смогли встать поперёк дороги нарушителю, и задержать его в салоне собственной машины. 20-летний юнец был пьян.

Когда его доставили в отделение, там выяснилось, что днём ранее того же водителя в состоянии алкогольного опьянения уже задерживали и, конфисковав автомобиль, отправили его на штрафстоянку.

На следующий день, опять пьяный, он заявился на штрафную стоянку, стукнув чем-то тяжёлым, оглушил охранника, и похитил свою конфискованную машину.

Тут-то его и задержали бойцы Росгвардии.

Мало того, он успел засветиться и в Красноярском крае, где за пьяную езду его лишали прав на двадцать месяцев, но он снова взялся за своё.

В 25-м отделе полиции в отношении юного, но уже неисправимого пьяницы возбудили уголовное дело. Просыпаться его оставили в СИЗО, после избрания меры пресечения, следствие будет продолжено.